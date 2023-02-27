Школьникам - о безопасном поведении!

На днях день профилактики прошел в Таицкой школе. В мероприятии приняли участие Андрей Бонка, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, инспектор ПДН УМВД России по Гатчинскому району и специалист комиссии по делам несовершеннолетних администрации Гатчинского муниципального района.

Ребятам рассказали о принципе «пожарного треугольника», объяснив, что даже незначительные вначале очаги возгорания, при наличии минимально необходимых для этого условий, развиваются в крупные пожары, а также продемонстрировали, какие первичные средства тушения пожаров можно применять для их ликвидации.

Также Андрей Бонка рассказал о правилах пожарной безопасности в школе и в быту. Объяснил, как правильно действовать в случае пожара и других экстренных ситуациях, которые могут застать как на уроке, так и в коридоре во время перемены. Рассказал об основных причинах возникновения пожаров, которые не раз приводили к большой беде.

Ребята узнали об устройстве огнетушителя и как правильно им пользоваться. По окончании беседы дети задавали много вопросов. В заключение беседы ученикам вручили памятки о мерах пожарной безопасности и напомнили единый номер вызова экстренных служб — 112.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области