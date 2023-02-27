Сохраняя память о великих днях

Памятник лётчику Григорию Кравченко в Синявино, стела Защитникам острова Сухо, монумент в честь детей, погибших от немецких бомбардировок, в Тихвине… Эти и многие другие памятные места появились на ленинградской земле благодаря известному благотворителю Грачье Погосяну. Уроженец армянского села Агарак, офицер запаса, опытный военный строитель, – он не только выделяет средства на добрые дела, но и зачастую становится их инициатором. За его плечами более трёхсот таких благородных свершений, среди которых – реставрация храмов и установка мемориальных досок, выпуск патриотической литературы и ремонт социальных объектов. Как в Ленобласти, так и далеко за её пределами.

Особое место в деятельности Грачьи Погосяна занимает сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В канун Дня защитника Отечества «Ленинградская панорама» узнала у мецената – почему так важно пронести память о подвиге предков сквозь грядущие века…

– Грачья Мисакович, почему вас как мецената так сильно волнует именно тема Великой Отечественной войны?

– Конечно, всё начинается с семьи. Я очень хорошо помню моего деда по отцу: он воевал, получил ранение, был награждён медалями. Мамин отец пропал без вести на той войне. С детства я гордился их подвигом, с трепетом любовался медалями, слушал рассказы о фронте. Помню, как моего деда 9 мая приглашали в школу, какой был почёт к нему и другим ветеранам. Шло время, я повзрослел, и в какой-то момент мне показалось, что память о подвиге – она стала немного тускнеть. С годами ветеранов становилось всё меньше, на улице их просто так не встретишь... Люди стали забывать! И я понял для себя, что важно сохранить эту память. Увековечить её для наших детей и внуков – в виде фильмов, книг, монументов. Не только о фронтовиках, но и о жителях тыла. А самое главное – пока эти люди живы, успеть подарить им нашу любовь, уважение, внимание.

– Какие эмоции вы испытываете при работе с этой темой? Взять хотя бы памятник погибшим детям в Тихвине. Каково было погружаться в историю немецкой бомбардировки, которая уничтожила шедшие в эвакуацию составы с тысячами детей?

– Конечно, ты пропускаешь каждую историю через себя. Нельзя просто ставить памятники. Важно изучать все детали, задаваться вопросами о том времени, о нас сегодняшних... Особенно, когда речь идёт о детях! Все мы родители – и я очень переживал, покрывался мурашками, когда читал о том, что случилось в Тихвине. Тысячи детей погибли. Многие родители так и не узнали о судьбе своих кровиночек. Когда моя супруга узнала об этой трагедии, она была потрясена и пропустила событие через свое сердце, переживала о случившемся. Страшная трагедия. Мне казалось, что я слишком маленький человек, чтобы увековечить такое событие. Но в какой-то день проснулся с мыслью: кто, если не я? Так и появился наш четырёхметровый памятник с мозаичным панно у вокзала в Тихвине. Знаю, что каждый день возле него можно увидеть цветы и детские игрушки – это трогает меня до глубины души.

– Знаю, что вы также сняли фильм о тех страшных событиях…

– Да, фильм «Поезд в вечность» – недавно его показывали в Президентской библиотеке. Я очень хотел, чтобы о тех событиях знали и помнили как можно больше людей. И вот наш фильм уже участвует в фестивале «Невский Благовест», его показывают в Армении. Да каждый желающий может его посмотреть, нужно просто набрать название в любом поисковике.

– Почему Вы решили поддержать идею установки памятника военным журналистам?

– Военные журналисты и замполиты отвечали на фронте за огромный объём патриотической работы. Они сидели в окопах, причём не только с ручкой и блокнотом. Когда надо было – стреляли по врагу!

И их подвиг не должен быть забыт. Я вообще считаю, что нужно увековечить память обо всех подразделениях Красной армии. Так что, когда ко мне с идеей памятника военным журналистам обратился по просьбе своих коллег председатель областного комитета по печати Константин Николаевич Визирякин, я сразу же откликнулся. Надеюсь, что к 9 мая этого года памятник уже будет открыт.

– За вашими плечами – более 350 благотворительных проектов. Как принимаете решение – поддерживать начинание или нет?

– Я действительно берусь за многие проекты, если они создаются для сохранения памяти нашей страны. Если мы перестанем помнить подвиг наших дедов, то всех нас ждут тяжёлые последствия. Тем радостнее для меня видеть, что сейчас государство и народ чтят эту память. Мы неоднократно становились свидетелями того, как президент Владимир Путин посещает Невский пятачок, Пискарёвское кладбище, Музей прорыва блокады Ленинграда. Это очень верная политика и правильный ориентир для всей страны.

– А какие новые начинания в этой сфере вы сейчас реализуете?

– Есть интересный проект – «Герои нашей школы». Мы увековечиваем память выпускников той или иной школы, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В том числе – выпускаем большие красивые альбомы с фотографиями и биографиями ветеранов. Конечно, охватить все школы пока не получилось – тут нужна крупная государственная программа.

– География ваших добрых дел не знает границ. Это и Армения, и Латвия, и Эстония. Скажите – в условиях обострения отношений с Прибалтикой есть ли ещё надежда на дружбу народов?

– Сейчас в странах Прибалтики идут процессы, в которых народ и простые люди особой роли не играют. Это очень непростое время. Но есть один фактор, который люди часто не учитывают. Вера! Надо верить. Мы молимся, чтобы специальная военная операция закончилась, чтобы парни вернулись домой и направили все свои силы уже на развитие наших стран. А если говорить об Армении, то наша дружба и не прекращалась. В этой стране всегда считали Россию своим старшим братом. Армяне издавна принимали участие в жизни Государства Российского, и русские правители всегда очень хорошо относились к армянскому народу. В годы войны Эрмитаж возглавлял армянин Иосиф Орбели. Сын армянского народа адмирал Иван Исаков принимал участие в создании Дороги жизни. История наших стран навеки связана воедино!

– Совсем скоро вся страна будет поздравлять защитников Родины с 23 февраля. Что лично вы им пожелаете?

– Я бы, наверное, сказал «Бог в помощь им». Чтобы наши священнослужители больше молились за них, за их семьи. Ведь сегодня дух каждого человека, его настрой – это очень важно. Очень хочу, чтобы они вернулись в свои семьи с гордо поднятой головой. И уже оставались бы защитниками для своих семей. Желаю нашим воинам здоровья и чтобы никакая пуля их не задела. Дай Бог всем мира, добра и света.

Беседовал Алексей Астапчик