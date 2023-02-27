Возрождая традиции казачества

Казачья культура в представлении большинства россиян связана с историей южных регионов нашей страны. Говоря о казаках, мы сразу вспоминаем батальные сцены из гоголевского «Тараса Бульбы», изобилие кубанской жизни в бессмертной комедии Ивана Пырьева… Однако казачье движение сыграло весомую роль и в истории Северо-Запада России. Например, в этом году исполняется 410 лет с момента легендарного Тихвинского осадного сидения: тогда казаки вместе с монахами героически защищали Тихвин от наступающих шведских войск. Не каждый знает и про выборгский «Казак-камень» – гранитный валун, установленный, по легенде, на месте подвига донского казака, заслонившего Петра Первого от летевшего в него шведского ядра.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается свыше десятка казачьих формирований. Сотни активистов принимают участие не только в сохранении народной культуры, но и в обеспечении правопорядка. Например, вступают в ряды добровольных народных дружин, где занимаются патрулированием территорий и охраной публичных мероприятий.

Перспективы развития казачьего движения стали темой отдельной встречи в стенах Общественной палаты Ленинградской области.

– Исторически казаки охраняли границы Российской империи. Прошло время, изменились обстоятельства, и сегодня эта форма взаимодействия в сфере безопасности снова становится актуальной. Работа с воинским призывом, военно-патриотическое воспитание, добровольные народные дружины – вот лишь некоторые перспективные направления, – обратился к собравшимся председатель комиссии по общественной безопасности Вениамин Петухов.

С докладом о жизни ленинградских казаков выступил атаман Отдельского казачьего общества «Областной отдел» Дмитрий Смирнов. По его словам, в мае 2021 года Минюст упростил процедуру регистрации казачьих обществ – это позволило укрепить позиции нашего региона в структуре российского казачества.

– В наш состав официально входят 11 казачьих обществ из 355 казаков. Наши общества сформированы во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе. Также поступили заявки от других инициативных групп из Гатчинского, Кировского и Кингисеппского районов, – заявил атаман.

Казаки «Областного отдела» несут службу по охране общественного порядка. Хорошо себя зарекомендовали дружинники Выборгской станицы. Участвуют они и в охране государственной границы, как это делают добровольцы в Ивангороде и Светогорске. Активно развивается в Ленобласти казачье образование. Так, в Сосновом Бору долгое время действует кадетский класс имени Б.П. Крамарова. Этот опыт «Областной отдел» хочет передать и в другие районы.

– История защиты Отечества, любовь к нему, воспитание нравственности – всё это есть в кадетских школах и может быть реализовано в казачьих классах. В основе нашего образования лежит нравственность и духовность, которые, к сожалению, пошатнулись в молодёжных кругах, – считает Дмитрий Смирнов.

В планах – создание областного Центра казачьей культуры, который может разместиться во Дворце культуры Ленинградской области у метро «Нарвская». Большая сцена, учебные кабинеты – всё это могло бы стать серьёзным подспорьем в деле популяризации традиций казачества.

Присутствовавшие на встрече представители МВД и муниципалитетов отметили необходимость укрепления роли казаков в работе добровольных дружин. В качестве позитивного примера привели сотрудничество администрации Тосненского района с казаками в дни Чемпионата мира по футболу. Пока что такое взаимодействие налажено не во всех районах Ленобласти. Участники встречи сошлись на необходимости выработки единых стандартов в этой сфере и возможности финансовой поддержки активистов, выходящих на дежурство. Планируется также проработать вопрос сотрудничества участковых уполномоченных полиции и казаков-дружинников.

Александра Родионова

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