Гатчинцы проголосовали за благоустройство Мариенбурга

Напомним, что в течение месяца на портале вМесте47.рф шло голосование по выбору общественных территорий для участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители делали выбор в пользу одной из нескольких представленных территорий в своем поселении и предлагали, чем наполнить пространство: от детских площадок и тренажеров до стоек для книгообмена и велопарковок.

В Гатчине из трех проектов, представленных на голосование, победила общественная территория «Мариенбург» - за нее проголосовали 2056 человек.

Среди выбранных объектов в поселениях Гатчинского района – спортивно-игровая площадка на ул. Молодежной в Войсковицах, Тополиная алле в Сяськелево, общественная территория у скейтпарка в Сиверском, общественная территория на ул. Карьерной в Тайцах, сквер «Усадебный» в Дружногорском поселении, Общественная территория между домами №6 и №8 по ул. 30 лет Победы в Больших Колпанах, сквер по ул. Футбольной в Вырице, территория вдоль р. Ижора в Коммунаре, общественная территория у футбольного поля в п. Торфяное, сквер «Сказка» в п. Суйда, сквер «Семейный» в п. Пудость, сквер «Память» в п. Лукаши, Семринский школьный парк, парк «Яблоневый сад» в Малом Верево, Общественная территория на ул. Алексея Рыкунова в п. Елизаветино.

«Теперь, когда определены места для благоустройства, архитекторы, дизайнеры и проектировщики вместе с местными администрациями и при участии жителей разработают дизайн-проекты новых общественных пространств. Варианты проектов для населенных пунктов с численностью жителей более 10 тыс. человек в середине весны выйдут на федеральное онлайн-голосование. Лучшие проекты будут реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Андрей Соколов