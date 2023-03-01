Контролируя кошачью рождаемость…

Но центр не только помогает котам пережить день сегодняшний, но и заботится об их будущем. В прошлом году автономная некоммерческая организация «Альтера Вита» выиграла грант губернатора Ленинградской области на стерилизацию бездомных животных. Программа длится год, финансирование рассчитано на 600 операций. К реализации центр приступил с августа, и больше половины процедур уже сделано – процесс идет с опережением графика.

Как рассказала одна из учредительниц центра «Альтера Вита» Дарья Варламова, грант предоставлен на стерилизацию либо совсем безнадзорных кошек, либо тех, о которых заботятся так называемые кормилицы – добросердечные женщины, подкармливающие животных-сирот. Произвести недешевую процедуру стерилизации в клинике за свой счет «кормилицы» не могут. Также грант рассчитан на малоимущие слои населения, которые либо уже держат кошек дома, либо хотели бы взять животное с улицы, но денег на стерилизацию нет.

- Подразумевалось, что программа затронет Вырицу и Гатчинский район, – говорит Дарья, – но к нам обращаются со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Мы принимаем таких животных, потому что зачастую у людей выхода нет: хозяйка умерла – кошки оказались на улице, их надо стерилизовать. Нередко эти пациенты после операции остаются у нас в приюте, хотя по плану мы должны их стерилизовать, передержать несколько дней после операции и выпустить. Но мы смотрим на состояние кошек, условия их прежней жизни, и, если они совсем домашние (потерявшие хозяина) либо больные, мы оставляем их у себя, лечим за свой счет, ищем новых хозяев.

- Где и кем проводится стерилизация?

- У нас заключен договор с петербургской ветеринарной клиникой, и оттуда в наш центр приезжает хирург. С этим ветврачом у нас давние отношения, он и раньше регулярно делал у нас льготные операции – в качестве благотворительности. Для проведения стерилизации в нашем центре оборудована «операционная»: есть стол, кварцевая лампа, рециркуляторы.

- Сколько у вас постояльцев?

- В приюте сейчас живет около 200 кошек. У нас шесть помещений общей площадью порядка 200 кв. м, есть карантинная зона для вновь прибывших и отдельная комната, где мы передерживаем животных после стерилизации.

- Кто ухаживает за всем этим хозяйством?

- Нас по-прежнему трое учредителей, и сейчас мы немножко расширили свою деятельность и наняли помощницу. Кроме того, нам всегда помогают добровольцы. Некоторые приходят регулярно, другие – от случая к случаю, по возможности. В транспортировке животных участвуют авто-волонтеры.

А еще центр «Альтера Вита» ведет просветительскую работу: к нам часто приезжают школьные экскурсии, и мы посещаем школы и детские сады – рассказываем о своей работе и о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Радует, что сейчас в школах развита благотворительность, есть интерес со стороны детей, родителей, педагогов, ребята собирают подарки, угощение нашим питомцам.

- Дарья, как вы планируете развиваться дальше?

- В этом году мы снова будем подавать заявку на грант – представим другой проект, но работа по стерилизации продолжится. В планах – поэтапное строительство собственного здания центра для более масштабной работы, чтобы можно было приютить не только кошек, но и собак, а, возможно, и других домашних животных. Бывает ведь, и от лошадей хозяева отказываются…

Но все зависит от финансов, потому что наша организация – некоммерческая, мы существуем на собственные средства и пожертвования. Всем отзывчивым людям – большое спасибо. Вместе мы даем брошенным братьям нашим меньшим шанс на новую жизнь.

Банковские реквизиты и номер карты для благотворительного взноса можно найти на страничке социального центра спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/centralteravita

Екатерина Дзюба