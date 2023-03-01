Разговор не для «галочки»

В обществе инициативу Минпросвещения поначалу восприняли неоднозначно. Многие соглашались – нужно чаще обсуждать с детьми темы патриотизма и гражданского воспитания, говорить о людях, которыми гордится страна. Были и яростные противники, называвшие такие уроки бесполезной политинформацией «для галочки».

Сегодня проект доказал свою эффективность. С 20 февраля патриотические уроки даже вышли в эфир: ученики, пропустившие занятие, могут посмотреть тематический ролик в программе «Доброе утро» на Первом канале. Обсуждается идея проведения «Разговоров о важном» в формате родительских собраний.

– Для нас это не было новшеством. Почти 25 лет, то есть всё время существования гимназии, учебная неделя начиналась с таких классных часов, – говорит Марина Ганеева, директор Кировской гимназии имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова. – «Разговоры о важном» органично вписались в уже налаженную работу. А поднятие флага и гимн России мобилизуют детей, показывают серьёзный уровень мероприятия.

Торжественную церемонию здесь проводит дежурный класс. Поднять флаг на линейке – почётное право. Его удостаивается лучший ученик дежурного класса, отличившийся в учёбе, спорте, общественной работе. Затем ребятам по школьному радио рассказывают об итогах недели в жизни гимназии, после чего в классах и начинается «Разговор о важном».

Накануне Дня защитника Отечества перед восьмиклассниками выступил старший сержант Андрей Карпов. Он говорил с детьми о поисковой деятельности, а они – рассказывали, как в их семьях отмечают 23 февраля. В седьмом классе разговор посвятили родам войск Российской армии, а один из мальчиков рассказал о своём дедушке – военвраче. Мы же побывали на уроке в 9 «О» классе, куда пригласили Константина Агаркова, капитана 2 ранга в запасе, офицера оперативно-тактической эскадры Северного флота.

Встречу проводила Юлия Иванова, советник директора гимназии по воспитанию и работе с общественными организациями. Ей помогала ученица Мария Подосиновикова, представляющая молодёжную организацию РДДМ «Движение первых». Казалось бы, что можно успеть обсудить за отведённые полчаса? Оказывается, многое.

Вначале – короткая презентация и тематический видеоролик. Готовые материалы, подготовленные Институтом стратегии развития образования, здорово облегчили задачу педагогам. Впрочем, наши учителя только оттолкнулись от готовых форм: сам урок получился живым и не шаблонным. У Константина Агаркова, кстати, сын в 11 классе, так что он хорошо знает, чем живёт сегодняшняя молодежь.

Константин Юрьевич объяснил детям тонкости военной доктрины нашей страны. Рассказал, что Россия использует вооружённые силы для поддержания мира в том случае, когда стране и её союзникам грозит опасность со стороны враждебных государств. Он также ответил на вопросы ребят. Например, одна из девочек спросила – чем можно помочь бойцам, участвующим в СВО?

– А ты представляешь, что такое окоп? Военные действия – не такие, как в кино показывают. Вот сегодня в Кировске холодный день, пока на остановке автобус ждёшь, уже замерзаешь. А ваши отцы, братья, – в окопах, Родину защищают. Представьте себе! – рассказывал Константин Юрьевич.

Получается, нашим защитникам нужно тепло: не только зимние вещи или окопные свечи. А ещё и тепло сердец своих земляков. Дети слушают военного внимательно-внимательно. Видно: понимают, о чём идёт речь, какая серьёзная тема затронута в беседе.

Уже после урока они сохранят это понимание в своём сердце. Вернутся домой с мыслью о тех, кто находится на линии соприкосновения. Будут писать им письма, рисовать открытки, готовить посылки с нужными вещами.

Такой вот эффект на них произвела эта дискуссия. На мой взгляд, нечего палки ломать – хорошее дело в школах затеяли!

Людмила Кондрашова