Школьникам рассказали о гражданской обороне

Традиционно, в течение первой недели марта, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района проводятся открытые уроки в школах и детских садах, на которых в доступной для детей форме рассказывают, что такое гражданская оборона и почему необходимо иметь представление о защитных сооружениях, защитном костюме, противогазе.

Один из таких уроков прошёл в Войсковицкой школе № 2, где инспекторы Дмитрий Долгов и Сергей Кутузов познакомили старшеклассников с видами противогазов, правилами и нормативами их надевания. Кроме того, сотрудники примерили на ребят общевойсковой защитный костюм, рассказав о том, как и от чего он защищает.

Представители надзорного ведомства уверены, что такая работа с детьми необходима для планомерной подготовки населения к грамотным и уверенным действиям в любых чрезвычайных ситуациях.





ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области