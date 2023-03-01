Вице-губернатор Анна Данилюк о фильме Нюрнберг

«Фильм основан на реальных событиях и обязателен к просмотру не только взрослому населению, но и молодому поколению. Сюжетные события киноленты погружают и рассказывают о правдивых исторических событиях, о которых должен знать каждый. Сегодня очень важно и необходимо через призму таких наглядных учебных материалов формировать у молодежи ценность исторической памяти. Наряду с «Уроками о важном», мы будем рекомендовать образовательным учреждениям обеспечить организованные просмотры фильма для учащихся, в том числе по программе "Пушкинская карта". Убеждена, что это идеологически правильный подход для осознания и понимания происходящего в мире», – сказала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Напомним, в рамках встречи с общественностью и ветеранами Великой Отечественной войны по итогам посещения мероприятий, приуроченных к 80-летию прорыва Блокады Ленинграда, президент России Владимир Путин подчеркнул, что для сохранения исторической памяти государство приложит все необходимые усилия, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ, никогда не повторялись.