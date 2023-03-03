МФЦ приглашает в музеи Ленинградской области

Виртуальное путешествие по музеям всего региона можно совершить через «Инфоматы» в центрах госуслуг или на официальном портале mfc47.ru – здесь размещена интерактивная мультимедийная карта.

Мультимедийная карта музеев была создана Историческим парком «Россия – моя история» совместно с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Соглашение о сотрудничестве в сфере культурно-просветительской деятельности было подписано между МФЦ Ленинградской области и историческим парком в рамках культурно-просветительского проекта «Музей в гостях у МФЦ».

Культурно-просветительский проект «Музей в гостях у МФЦ» стартовал в 2022 году: в нем уже приняли участие Музей обороны и блокады Ленинграда, информационно-культурный центр «Дачная столица», музей-усадьба «Рождествено», Сосновоборский городской музей, музей Банка России, Музей истории города Гатчины. Серии передвижных музейных выставок в МФЦ помогают наполнить пространство центров госуслуг интересной информацией и вызывают у посетителей живой интерес к истории региона.

Мультимедийная карта доступна для всех пользователей на сайте по ссылке https://mfc47.ru/declarant/komanda47/.