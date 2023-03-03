Молодые политики выступают за сохранение исторической памяти

Участниками слета стали 70 руководителей и активистов местных отделений политических организаций Ленинградской области. Для активистов пройдут образовательные мероприятия по командообразованию, тренинги по работе в социальных сетях и мастер-класс «Эффективные коммуникации».

Одно из самых знаковых событий слета — запуск проекта «Дневник ветерана. Непридуманная история войны». Подлинные рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинградской области, будут собраны в книгу, которую издадут к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также будут подготовлены видео и аудио-версии книги. Печатная версия будет издана на двух языках — русском и английском. Часть тиража направят в муниципальные библиотеки и образовательные учреждения, а также лидерам западных стран, замеченных в фальсификации истории Великой Победы.