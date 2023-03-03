Награды «Летучему отряду»

На заседании совета глав администраций поселений Гатчинского района состоялось награждение руководителей «Летучего отряда», который регулярно совершает гуманитарные рейсы в зону СВО и на освобожденные территории.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим вручила Сергею Якименко и Вячеславу Федорченко – главам администраций Пудомягского и Кобринского поселений – медали Союза городов воинской славы России за активную патриотическую деятельность в течение всего года.

- Я благодарю вас за вашу активную гражданскую позицию, вы стали одними из первых организаторов доставки гуманитарной помощи и в освобожденные города, и нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. В эту работу включаются все районы, все жители Ленинградской области, но вы стали локомотивом этой важной миссии, – сказала Людмила Николаевна, вручая награды.

Сегодня «Летучий отряд» снова отправился в путь – на Донбасс.

Екатерина Дзюба