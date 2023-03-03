Про бизнес и инкубатор

Заместитель главы администрации по экономике Галина Никифорова рассказала о тенденциях развития малого и среднего бизнеса в Гатчинском районе. По данным, полученным от Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области, наблюдается устойчивый рост количества самозанятых – т.е. граждан, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Если на 1 января 2020 года их количество составляло 124 человека, то ровно через год – в начале 2021 было зарегистрировано уже 2211 человек. На 1 января 2023 года это число достигло 8328, включая индивидуальных предпринимателей. Количество ИП в Гатчинском районе продолжает расти.

- В каких отраслях лучше всего развивается предпринимательство?

- По обороту и по численности занятых в этой сфере торговля занимает устойчивое третье место в Ленинградской области, уступая его дорожно-транспортной сфере и строительству.

- Может ли индивидуальный предприниматель стать самозанятым?

- Индивидуальные предприниматели имеют право перейти на уплату налога на профессиональный доход, если они отвечают определенным условиям:

- ИП не должен заниматься перепродажей товаров, имущественных прав;

- ИП не должен вести предпринимательскую деятельность, действуя в интересах других лиц в качестве агента, комиссионера, поверенного;

- ИП не должен иметь наемных работников;

- общая сумма дохода не должна превышать 2,4 млн рублей в год.

- Когда откроется бизнес-инкубатор, и что там будет?

- Завершение строительных работ в бизнес-инкубаторе в Тайцах запланировано на июль 2023 года. На базе его площадей планируется открыть один из первых в стране и первый в области бизнес-инкубатор для творческих индустрий.

В соответствии с концепцией развития, это должны быть индустрии, основанные на использовании историко-культурного наследия, (народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность), индустрии, основанные на искусстве (театр, музыка, кино, анимация, живопись, галереи и др.), современные медиа и производство цифрового контента, прикладные творческие индустрии – промышленный дизайн, мода, гастрономия и т.п..

В бизнес-инкубаторе создаются все условия для того, чтобы к концу 2023 года там можно было разместить порядка 50 резидентов.

- Как будет проходить отбор арендаторов?

- Участниками конкурса могут быть представители малого и среднего бизнеса, ведущие деятельность три года и менее, а также самозанятые.

Максимальный срок предоставления помещений бизнес-инкубатора в аренду на льготных условиях не должен превышать трех лет. Льготные условия определяются размером арендной ставки, которая существенно ниже рыночной стоимости 1 м2 с градацией по годам: в первый год начинающие предприниматели платят минимальный размер арендной платы, во второй год плата повышается, в третий – плата еще выше, но все равно ниже рыночной стоимости.

Помимо площадей, арендаторы смогут получать и комплекс услуг непосредственно в самом бизнес-инкубаторе.

- Кого в бизнес-инкубатор не пустят?

- Размещению в бизнес-инкубаторе не подлежат такие виды бизнеса, как оптовая и розничная торговля, услуги адвокатов и нотариусов, ломбарды, услуги по авторемонту, общепит, медицинские и ветеринарные услуги, производство подакцизных товаров, за исключением изготовления ювелирных изделий.

4 субсидии

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса – одна из задач 2023 года. В Гатчинском районе поддержка предпринимательства оказывается в рамках муниципальной программы материального стимулирования экономической активности.

Как сообщила главный специалист отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Елена Ефремова, в 2023 году администрация Гатчинского района планирует предоставить субсидии по четырем направлениям. В частности, субсидии малому бизнесу на организацию предпринимательской деятельности. Предельный размер субсидии по-прежнему составляет 700 тысяч рублей; эта сумма предназначается для компенсации 80% расходов.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут субъекты малого предпринимательства, работающие на территории Гатчинского района менее двух лет и состоящие на налоговом учете в гатчинской налоговой инспекции. Также на субсидию могут рассчитывать ИП или учредители юридического лица, которые не вели предпринимательскую деятельность в течение пяти лет до подачи заявления на участие в отборе на предоставление субсидий. Кроме того, субсидией могут воспользоваться предприниматели, прошедшие краткосрочные курсы обучения основам предпринимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства или в организациях, определенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области. Соискателям с дипломом о высшем юридическом или экономическом образовании прохождения краткосрочного обучения не требуется.

В 2023 году данная субсидия будет предоставляться в формате финансового обеспечения затрат с казначейским сопровождением. Планируется распределить по конкурсу чуть более 3,2 млн рублей.

В числе новинок 2023 года – поддержка социального и молодежного предпринимательства. Предельный размер субсидии составляет 100 тысяч рублей. Субсидия предназначена для возмещения понесенных в текущем году затрат на ведение предпринимательской деятельности. Воспользоваться данной мерой поддержки могут субъекты с официальным статусом социального предпринимателя. Напомним, что социальным предпринимательством признаётся предпринимательская деятельность, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.

Получить статус социального предпринимателя можно в Центре инноваций социальной сферы на сайте 813.ру.

Порядок предоставления субсидий находится в разработке. Планируемые сроки проведения конкурсного отбора – второй квартал 2023 года.

Максимальный размер субсидии на поддержку молодежного предпринимательства также составляет 100 тысяч рублей. Воспользоваться данной мерой поддержки могут ИП и юридические лица, основанные гражданами в возрасте от 14 до 25 лет.

Также в пределах 100 тысяч могут получить субсидию самозанятые: предприниматели-плательщики налога на профессиональный доход.

- Количество субсидий в 2023 году выросло. Мы ждем инициативных предпринимателей с интересными бизнес-планами, – сказала Елена Александровна.

Екатерина Дзюба