Суперфиналист «Лидеров России» запускает новую социальную сеть для любителей и владельцев собак

В России появится новая социальная сеть «Айда гулять», предназначенная для любителей и владельцев собак. Старт проекта намечен на апрель 2023 года. Соцсеть будет доступна по всей стране. Ее активное продвижение начнется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, затем поэтапно в остальных регионах России. Об этом сообщил основатель проекта «Айда гулять» – победитель трека «Бизнес и промышленность» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Владимир Фролов (Санкт-Петербург).

«Мне неизвестны работающие аналоги нашей социальной сети ни в стране, ни за рубежом. Разработкой инновационного цифрового продукта, который мы вскоре представим на рынке, занималась российская команда – это мои друзья, большие энтузиасты и профессионалы своего дела. Рассчитываем, что со временем наша социальная сеть будет закрывать 99,9% всех информационных потребностей владельцев собак, поможет спасти миллионы жизней четвероногих и сделает множество людей счастливее от общения с животными», – считает он.

Социальная сеть «Айда гулять» будет функционировать посредством мобильного приложения на платформах iOS и Android. Общая информация о проекте содержится на сайте АйдаГулять.рф, который сейчас наполняется материалами. До запуска приложения взаимодействие будущих пользователей происходит в группе проекта в «Телеграм».

«”Айда гулять” – это социальная сеть с геолокацией. Пользователь создает профиль для себя и своей собаки или нескольких питомцев, при включении режима прогулки его местоположение отображается на карте и становится видимым для других пользователей», – уточнил Владимир Фролов.

Создатель ресурса пояснил, как пользователи смогут взаимодействовать друг с другом. У владельцев собак будет возможность добавляться в друзья, писать друг другу сообщения, оставлять объявления о потерянных и найденных собаках, указывать территории, где есть опасности для животных, например, разбросанная отрава, битое стекло, змеи, отмечать статус отношений с другими питомцами в формате «дружим / конфликтуем». Также у людей будет доступ к проверенной базе знаний о воспитании, уходе за собаками и оказании медицинской помощи в экстренных ситуациях, в частности, при травмах или отравлении. Для пользователей приложение будет бесплатным.

В перспективе создатели расширят функционал соцсети возможностями взаимодействия с ветеринарными клиниками и приютами. Так, например, пользователи смогут просмотреть странички подопечных животных, взять нового друга или договориться о выгуле.

Потребность в создании такого ресурса возникла у Владимира Фролова из жизненного опыта – после того, как он стал хозяином собаки Лаки, найденной на своей родине в Сургуте. Уже работая в Санкт-Петербурге, Владимир находил на улицах потерявшихся животных и возвращал их домой. Прообраз соцсети «Айда гулять» начал формироваться с 2017 года.

В феврале 2023 года идея проекта получила много положительных отзывов от участников Национальной выставки «Город собак» в Санкт-Петербурге.