Ушла из жизни Ирина Игнатьева

Ирина Павловна Игнатьева родилась 24 июня 1957 года в Новгородской области. В 1964 году ее семья переехала в Гатчину, где она окончила школу № 10. После школы Ирина Павловна получила среднее медицинское образование, окончив в 1976 году медицинское училище с отличием. И сразу поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена на факультет естествознания. Трудовой путь начала в Гатчинской школе № 7 учителем химии, потом работала в Елизаветинской средней школе. С 2004 года возглавляла Большеколпанскую среднюю школу.

Всю жизнь И.П. Игнатьева посвятила образованию, 20 лет из которых была бессменным руководителем Большеколпанской школы и учителем химии. Под её началом школа выпустила не одно поколение достойных людей.

Ирина Павловна была высококвалифицированным специалистом, хорошо знала стратегию развития образования и принципы образовательной политики. Высока была её управленческая культура. Она умела мотивировать педагогический коллектив на самосовершенствование, на достижение высоких результатов в трудовой деятельности и в повышении квалификации. Ею создан сплочённый, работоспособный педагогический коллектив. Большеколпанская средняя школа под ее руководством была признана победителем областного конкурса в номинации «Красивая школа среди сельских школ Ленинградской области» (2014 г.), победителем областного конкурса «Школа года-2015» в номинации «Сельская школа», победителем муниципального смотра-конкурса музеев Гатчинского муниципального района (2014 г.), победителем областного конкурса в номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб» (2018 г.). Ирина Павловна Игнатьева стала победителем конкурса «Женщина года - 2015» Гатчинского муниципального района.

Ее уход из жизни - невосполнимая утрата для родных, близких, коллег.

Педагогическое сообщество Гатчинского муниципального района глубоко скорбит в связи с уходом Ирины Павловны и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

О дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.