Внимание, мы так не делаем!
Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за цену, в разы превышающую реальную стоимость. Например, в Москве - от 5000 рублей.
Рубрики: Общество
На самом деле пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. И вы его можете купить самостоятельно как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах. Это устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям.
МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.
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