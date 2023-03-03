Внимание, мы так не делаем!

На самом деле пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. И вы его можете купить самостоятельно как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах. Это устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям.

МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.

Ваша безопасность - ваша ответственность!