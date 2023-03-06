В России стартовал Год педагога и наставника

«Именно в вашу честь, в честь ваших коллег из всех регионов нашей большой страны, сотен тысяч замечательных, преданных своему делу людей, причем разных поколений, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. И прежде всего, это замечательный повод сказать вам спасибо», – отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что задача Года педагога и наставника – привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям и молодежи. Он обратил особое внимание на то, что нужно рассказывать о вкладе учителей и наставников в успех и достижения всей страны.

Он подчеркнул, что российские учителя во все времена подавали пример своим ученикам и воспитали достойных защитников Отечества, прививали любовь к Родине и веру в Россию.

Глава государства отметил, что все планы по строительству и капитальному ремонту школ, оснащению их современным оборудованием будут выполнены – это касается и новых регионов страны.

Он обратил внимание на то, что в России продолжается реализация масштабных проектов, связанных с поддержкой педагогического сообщества и усилением внимания к работе учителей.

Такая работа будет проводиться и в дальнейшем: в частности, расширится линейка конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей», продолжится реализация программы «Регион для молодых», будут поддерживаться научные, образовательные и молодежные обмены между российскими школьниками и студентами и молодежью из других стран.

«Следуя лучшим традициям отечественной педагогики, мы стремимся открыть больше путей для самореализации подрастающего поколения, чтобы молодые люди брали на себя ответственность, участвовали в развитии своих регионов, городов, поселков, деревень. Тем более что свою гражданскую зрелость, готовность к выполнению по-настоящему взрослых, серьезных задач наши школьники, студенты уже доказали волонтерскими, экологическими, творческими инициативами, в том числе в рамках Российского движения детей и молодежи», – резюмировал глава государства.

Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401.

В Ленинградской области план проведения Года педагога и наставника включает конкурсы для ребят и педагогов, региональные слеты, форумы учителей и наставников, работников дошкольного и профессионального образования.

В контексте Года педагога и наставника в Ленобласти 2023 год объявлен Годом Команды Знаний.

«Знание Ленинградской области, знание своей профессии, истории России, языка, культуры – все это очень важно сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и, сражаясь за свои ценности, отстаивая их, буквально на поле боя, обретает новую идентичность. И в эту новую идентичность прекрасно вписываются и наш ленинградский патриотизм, и наша ленинградская Команда 47», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.