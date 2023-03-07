Почта России рассказала, какие неожиданные подарки получают женщины по почте к 8 Марта

В Санкт-Петербург перед праздником пришла посылка из Владивостока с мотоциклом. Возможно, это просто совпадение, но исключать, что получательница откроет сезон на новом чоппере, нельзя.

В Томской области живут большие ценители искусства. Туда накануне 8 Марта в почтовое отделение Верхнекетского района пришло больше десятка посылок с женскими портретами.

В Ростовской области на почте перед праздником получили садовые качели.

С начала марта из Красноярска по всей стране началась отправка живых орхидей в специальных колбах.

Получательницу из Свердловской области на почте будет ждать массажный стол. А вот попытка отправить из Краснодара холодильник потерпела неудачу – подарок не прошел по габаритам.

Из Вологды ушла самая большая почтовая коробка, наполненная надутыми воздушными шарами.

Отправитель из Тамбова не стал ограничиваться одной коробкой. Мужчина купил упаковки всех размеров: от самой большой до самой маленькой, сложил их друг в друга, а в самую маленькую положил духи - флакон в виде розы.

Розы в целом пользуются отдельной популярностью у отправителей. Так клиент из Волгограда заполнил большую коробку мылом ручной работы в форме этого цветка и перед отправкой сбрызнул подарок духами.

Размер почтового отправления не ограничивается стандартной коробкой. По России можно пересылать посылки весом до 20 кг (или 35 кг для экспресс-почты) и с суммой всех сторон не больше 300 см. Груз тяжелее считается крупногабаритным – он может весить до 200 кг, а сдавать в отправку его нужно в специализированных отделениях. Нестандартные посылки пересылают не только к праздникам. Среди объёмных грузов часто встречаются бытовая техника, рекламные щиты, запасные части для автомобилей и квадроциклов — капоты, бамперы, лобовые стёкла. Кроме того, можно с лёгкостью сменить обстановку в своей квартире, например, диваны, кресла, пуфики, бескаркасные кресла – мебель стала традиционным отправлением по России.





Фото freepick.com