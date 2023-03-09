Новая работа и профориентация: регион трудоустраивает жителей

В январе-феврале 2023 года трудоустроено 1,5 тыс. человек, и около 3 тыс. обратившихся получили услуги по профориентации. В этот период за помощью в поиске работы обратились 4 тыс. человек. Из них 1,8 тыс. были признаны безработными. При этом на сегодня на портале «Работа России» насчитывается 37,5 тыс. активных вакансий в Ленинградской области.

Полторы тысячи человек с начала года были трудоустроены, 59% из них нашли работу по направлению службы занятости.

«Наибольшую эффективность показал Бокситогорский филиал Центра занятости – здесь трудоустраивают 80% обратившихся», – комментирует председатель комитета по труду Ленинградской области Алла Астратова.

Вышли на рабочее место 72 жителя области, имеющих ограничения по здоровью, 40 подростков нашли подработку на время, свободное от учебы, еще 143 человека приступили к общественным работам.

Получили услуги по профориентации 2,9 тыс. человек, 393 была оказана психологическая поддержка, 397 получили услугу по социальной адаптации.

Более 400 выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования приняли участие в ежегодной профориентационной акции «Старт в карьеру», научились правильно создавать резюме и проходить собеседования.

К профессиональному обучению приступил 151 клиент службы занятости. Безработные осваивают педагогику дополнительного образования, кадровое делопроизводство, управление персоналом, обучаются на охранников 4-6 разрядов, водителя погрузчика, тракториста, машиниста экскаватора.