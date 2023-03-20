Студентов из Ленобласти ждут на марафоне цифровых кафедр

В «Марафоне цифровых кафедр» участвуют 111 российских вузов. Руководители, преподаватели и студенты расскажут, как устроены «цифровые кафедры» в их вузах, в каких целях созданы, чему на них обучают, как разрабатывались образовательные программы и проходила рекламная кампания для абитуриентов.

Марафон проводится до 31 марта на площадках в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Иннополисе. Очное мероприятие вузов Северо-Западного региона пройдет 27 марта на 2 площадках: в «Точке кипения» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения и в «Технополис Политех» (конференц-зал «Семенов» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого).

Подключиться онлайн сможет любой желающий по ссылке.

Проект «Цифровые кафедры» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпроекта «Цифровая экономика».