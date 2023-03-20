Техника готова к посевной

По информации Управления Гостехнадзора по Ленинградской области, готовность по основным видам техники составляет 90 и более процентов. Большинство сельхозпредприятий заключили договоры на поставку топлива.

По данным комитета по АПК, для своевременного проведения весенних полевых работ в хозяйства области уже направлено 839 млн рублей средств федерального и областного бюджетов. Всего в 2023 году комитетом запланирована государственная поддержка в сфере растениеводства на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов для техники, на сумму 1,4 млрд рублей.

В 2022 году с помощью господдержки предприятиями и фермерами в 2022 году было приобретено 587 единиц техники общей стоимостью 2,5 млрд руб. Субсидии получили 115 хозяйств, из них 35 крестьянских (фермерских). С начала 2023 года из бюджета просубсидировано приобретение 128 единиц новой техники общей стоимостью 431 млн рублей.