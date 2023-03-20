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Техника готова к посевной

Совещание агроинженерных служб сельскохозяйственных предприятий региона прошло в аграрном университете.

Рубрики:  Сельское хозяйство

По информации Управления Гостехнадзора по Ленинградской области, готовность по основным видам техники составляет 90 и более процентов. Большинство сельхозпредприятий заключили договоры на поставку топлива.

По данным комитета по АПК, для своевременного проведения весенних полевых работ  в хозяйства области  уже направлено 839 млн рублей средств федерального и областного бюджетов. Всего в 2023 году  комитетом запланирована государственная поддержка в сфере растениеводства на приобретение запасных частей и горюче-смазочных материалов для техники, на сумму 1,4  млрд рублей.

В 2022 году с помощью  господдержки  предприятиями и фермерами в 2022 году было приобретено 587 единиц техники общей стоимостью 2,5 млрд руб. Субсидии получили 115 хозяйств, из них 35 крестьянских (фермерских). С начала  2023 года  из бюджета  просубсидировано  приобретение 128 единиц  новой техники общей стоимостью 431 млн рублей.