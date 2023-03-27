Госветслужба Ленобласти ― на защите здоровья людей и животных

«Управление ветеринарии работает эффективно. Мы не первый год имеем статус «благополучный» по ветеринарной обстановке среди субъектов Северо-Запада, держим ситуацию по опасным болезням под контролем, работаем с безнадзорными животными. Впереди – решение вопросов поставок ряда ветеринарных препаратов, контроль изменения логистики передвижения животноводческой продукции из-за рубежа, внедрение новых информационных систем контроля качества. Всё это ложится дополнительными задачами на управление», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ветеринарная служба контролирует здоровье домашних, сельскохозяйственных животных, и животных в дикой фауне, качество и безопасность мясной, рыбной и молочной продукции, а также качество кормов собственной заготовки молочных хозяйств.

В 2022 году на ветеринарно-полицейских постах на въездах в область досмотрено 3 473 транспортных средства, задержано порядка 400 голов скота, перевозимого без должного оформления. На территории поселений проведено 1 102 рейда по выявлению фактов несанкционированной реализации продукции, выявлено 9 нарушений в области ветеринарии, из оборота изъято 703 кг опасной продукции. По результатам мониторинга Федеральной информационной системе «ВетИС» не допущено к реализации более 288 тонн некачественной продукции.

В рамках госпрограммы по профилактике бешенства вакцинировано более 60 тыс. домашних кошек и собак, в дикой природе разложено 1,019 млн доз антирабической вакцины.

В 2022 году приобретено 46 единиц лабораторного оборудования, проведен капитальный ремонт 26 зданий, приобретено 3 автомобиля, введена в эксплуатацию клиника в городе Сосновый Бор, центры временного содержания животных появились в Волосовском и Тихвинском районах, ведется создание Центра в Приозерске, строительство ветеринарных лечебниц в городе Лодейное Поле и в поселке Сосново Приозерского района, станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, ветеринарной клиники в городе Кириши.

В рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» специалисты госветслужбы проводят работу по воспитанию ответственного отношения к животным. В рамках Года Команды Знаний запланировано проведение около 60 просветительских мероприятий.