Наставничество объединяет областных драматургов, актеров и певцов

Подать заявки на платформе «Молодежь России» могут молодые актеры, певцы, танцоры, декораторы, композиторы и драматурги на участие в очном этапе до 30 марта по ссылке https://myrosmol.ru/event/124746, зарегистрироваться на заочный этап необходимо до 12.00 31 марта по ссылке https://myrosmol.ru/event/125316.

Кастинги пройдут в очном и заочном формате: 31 марта в районном культурно-спортивном центре города Тосно состоится очный кастинг для актеров, вокалистов и танцоров из Тосненского, Кировского, Киришского и Всеволожского районов. В заочном формате – для композиторов и аранжировщиков, поэтов, сценаристов и драматургов, дизайнеров и декораторов, режиссеров.

Постановка мюзикла пройдет в Ленинградской области с 18 по 21 апреля. Молодые артисты будут работать под руководством опытных экспертов. В том числе, сценарист, либреттист и драматург Антон Аносов, певец, композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик Олег Сидоров, режиссер Сергей Хацкевич, педагог дизайна, художник-постановщики Екатерина Миллер и Анастасия Лыкова, хореограф Павел Ефремов, певица и автор текстов Анастасия Белявская.

Зрители увидят премьеру постановки 22 апреля.

С подробной программой и положением проекта «Арт-мастер47», который реализуется в рамках федеральной программы «Регион для молодых» национального проекта «Образование», можно познакомиться на странице комитета по молодежной политике Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/wall-28794772_37446.