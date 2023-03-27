Область зовёт на Пасхальный фестиваль

В рамках фестиваля школьники 7-17 лет соревнуются в трех номинациях: вокальное творчество народное, вокальное творчество академическое, инструментальное исполнительство.

Как пояснили в Комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, к участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных школ Ленинградской области и воскресных школ храмов Гатчинской, Тихвинской, Выборгской епархий. Соревнования пройдут по возрастным категориям 7-10, 11-14 и 15-17 лет (сольное и ансамблевое исполнение).

Также в этих же групповых категориях будут оцениваться художественные работы, посвященные, как и весь фестиваль, празднику Пасхи.

Как и в предыдущие годы, конкурсный отбор пройдёт в два этапа.

Первый этап - для представителей Гатчинской епархии (Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы и Соснововоборский городской округ) пройдет 11 мая 2023 года в Гатчинском Центре творчества юных, Гатчина, Революционный пер., 1.

Школьников Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского районов, включенных в Тихвинскую епархию, испытания первого этапа ждут 12 мая в тихвинской школе искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Тихвин, 5 микрорайон, 43.

Для ребят, проживающих в Выборгском, Всеволожском и Приозерском районах, входящих в Выборгскую Епархию, первый этап будет проходить 13 мая в Сосновском Доме творчества по адресу: Приозерский район, п. Сосново, ул. Мичуринская, 2.

Второй этап в этом году состоится 19 мая 2023 года в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Заявки для участия в фестивале принимаются до 20 апреля 2023 года по установленной форме на е-mail: pasha-fest_2023@mail.ru, в соответствии с Положением о фестивале, которое можно скачать на сайте комитета.