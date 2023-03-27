В связи с реставрацией гранитного фасада в Петропавловской крепости закрыт пляж и все проходы вдоль Невы

В зеленой зоне у Кронверкского моста проложена специальная дорога для проезда тяжеловесного транспорта, который будет подвозить на реставрационную площадку строительные леса и материалы для реставрации, а также будет использоваться для перевозки в реставрационные мастерские и обратно гранитных блоков. Дорога огорожена забором, передвижение технического транспорта будет организовано в ночное время, чтобы минимизировать возникшие неудобства для горожан и гостей нашего города. Вход на стрелку Заячьего острова остается открытым, и посетители крепости по-прежнему могут гулять здесь и любоваться видом на Неву, стрелку Васильевского острова и Дворцовую набережную.

Все указанные выше ограничения будут действовать в течение двух лет до декабря 2024 года — до полного завершения реставрации гранитного фасада Петропавловской крепости.