Всероссийский марафон финансовой грамотности для детей и молодежи «ФинЗОЖ Фест» стартовал

Цель «ФинЗОЖ Фест» – помочь детям и подросткам получить практические навыки управления карманными деньгами и научиться отвечать за личный бюджет по-взрослому, а также обратить внимание родителей и учителей на вопросы финансового воспитания. Поэтому мероприятия «ФинЗОЖ Феста» будут полезны для всех возрастов.

В онлайн марафоне примут участие заместитель Министра финансов РФ Михаил Котюков, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, финансовые блогеры и консультанты, практикующие инвесторы и даже эксперты поведенческой психологии.

Участников «ФинЗОЖ Фест» ждут полезные видео с финансовыми лайфхаками и советами, серия подкастов с любимыми героями мультсериала «Смешарики», тематические ребусы и тесты, открытые уроки финансовой грамотности, а также специальные призы от партнеров фестиваля.

Присоединиться к «ФинЗОЖ Фест» можно будет на страницах «Мои финансы» во ВКонтакте и в Telegram-канале «ФинЗОЖ эксперт», а также на портале моифинансы.рф

Напомним, в рамках Недель финансовой грамотности для детей и молодежи «ФинЗОЖ Фест» проводится в третий раз. В прошлом году онлайн-марафон собрал более 11,7 млн просмотров в социальных сетях, а онлайн-игра «Знаток ФинЗОЖ» в прямом эфире собрала 6 717 команд из разных регионов России, где участники отвечали на вопросы финансовой викторины.

Следите за анонсами мероприятий «ФинЗОЖ Феста» на портале «Моифинансы.рф», а также страницах Минфина и Банка России в «Вконтакте» и Telegram!





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