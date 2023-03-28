Детский сад в Верево готовится принять ребятишек

В настоящее время готовность здания составляет 96%. В ходе встречи с представителями подрядной организации обсудили вопросы о сроках оснащения детского сада и ввода его в эксплуатацию.

Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2023 года. Направления для зачисления с 1 сентября родители получат на электронную почту уже 17 апреля.

С нового учебного года в Веревском сельском поселении все дети в возрасте от 1 до 7 лет будут обеспечены местами в детском саду.





Информация и фото: комитет образования Гатчинского района