Гатчинцев ждет «ЗаБег»

Областной этап полумарафона пройдёт в Гатчине — стартовый городок будет размещен на перекрестке улиц Соборная и Красная. Организаторы подготовят дистанции для участников разного возраста и уровня подготовки: 1, 5, 10 или 21 километр.

Зарегистрироваться и выбрать дистанцию можно по ссылке.

Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет в 85 городах России — тысячи любителей бега со всей страны выйдут на старт в одно время вне зависимости от часовых поясов. Ленинградская область станет участником всероссийского полумарафона в третий раз.