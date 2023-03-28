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Гатчинцев ждет «ЗаБег»

Ленинградская область примет участие в седьмом всероссийском полумарафоне «ЗаБег.рф». Самый масштабный полумарафон страны пройдет 4 июня.

Рубрики:  Спорт

Областной этап полумарафона пройдёт в Гатчине — стартовый городок будет размещен на перекрестке улиц Соборная и Красная. Организаторы подготовят дистанции для участников разного возраста и уровня подготовки: 1, 5, 10 или 21 километр. 

 Зарегистрироваться и выбрать дистанцию можно по ссылке.   

 Полумарафон «ЗаБег.рф» пройдет в 85 городах России — тысячи любителей бега со всей страны выйдут на старт в одно время вне зависимости от часовых поясов. Ленинградская область станет участником всероссийского полумарафона в третий раз.