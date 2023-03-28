Ленинградским эрудитам – интеллектуальный турнир от «Знания»

Регистрация на всероссийский интеллектуальный турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» для ребят от 14 до 18 лет доступна на сайте проекта до 15 апреля. Первую онлайн-игру участникам необходимо будет пройти самостоятельно. По итогам трех индивидуальных игр сформируются команды из пяти человек, которые будут представлять свои учебные заведения во всероссийском турнире сначала у себя в регионе, а затем в Москве.

Десять лучших команд получат ценные призы: денежные премии на собственное развитие, гаджеты и сертификаты на путешествия. Ребятам предстоит ответить на вопросы об истории России, ее национальном достоянии, достижениях в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта.

Подробную информацию и расписание игр можно найти на сайте «Лиги Знаний: школы и колледжи», а также в сообществе для участников турнира ВКонтакте.