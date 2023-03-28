Серебро Чемпионата России – у гатчинского спортсмена
Воспитанник гатчинского центра подготовки спортивного резерва «Ника» - 21-летний спортсмен Максим Гребнев стал серебряным призером чемпионата России по настольному теннису.
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Молодой спортсмен завоевал медали в одиночном и в парном мужском разрядах.
Соревнования с 20 по 26 марта проходили на СК «Центр настольного тенниса России» в Оренбурге, в них приняли участие сборные из Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской, Воронежской областей и других регионов страны.
«Спортсмены и тренеры 47 региона уже шесть лет подряд привозят награды с самого высокого по рангу соревнования. Поздравляем всех причастных к успеху!» — поделился президент Федерации настольного тенниса Ленобласти Андрей Комов.
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