Спасатели предупреждают: выход на лед опасен!
Аварийно-спасательная служба Ленобласти и федеральные поисково-спасательные подразделения продолжают спасать и выписывать штрафы любителям подледного лова, которых не останавливают ни погодные условия, ни критично малая толщина льда.
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За зиму и первые недели весны на водоемах Ленинградской области произошло уже 15 происшествий, спасено 132 человека, двое погибли.
В ряде случаев для проведения спасательных операций привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обращается к жителям и гостям региона:
Напоминаем вам, что на территориях муниципальных образований действуют запреты выхода на лед. За их нарушение предусмотрена административная ответственность от 1 до 5 тысяч рублей. Но самое главное – это опасно для жизни.
Берегите себя и свою жизнь!
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