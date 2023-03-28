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Спасатели предупреждают: выход на лед опасен!

Аварийно-спасательная служба Ленобласти и федеральные поисково-спасательные подразделения продолжают спасать и выписывать штрафы любителям подледного лова, которых не останавливают ни погодные условия, ни критично малая толщина льда.

Рубрики:  Общество

За зиму и первые недели весны на водоемах Ленинградской области произошло уже 15 происшествий, спасено 132 человека, двое погибли.

 В ряде случаев для проведения спасательных операций привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

 Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обращается к жителям и гостям региона:

 Напоминаем вам, что  на территориях муниципальных образований действуют запреты выхода на лед. За их нарушение предусмотрена административная ответственность от 1 до 5 тысяч рублей. Но самое главное – это опасно для жизни.

 Берегите себя и свою жизнь!