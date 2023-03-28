Спасатели предупреждают: выход на лед опасен!

За зиму и первые недели весны на водоемах Ленинградской области произошло уже 15 происшествий, спасено 132 человека, двое погибли.

В ряде случаев для проведения спасательных операций привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обращается к жителям и гостям региона:

Напоминаем вам, что на территориях муниципальных образований действуют запреты выхода на лед. За их нарушение предусмотрена административная ответственность от 1 до 5 тысяч рублей. Но самое главное – это опасно для жизни.

Берегите себя и свою жизнь!