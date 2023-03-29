Служба занятости Ленобласти помогает начать свое дело

Большинство из них – 350 человек – зарегистрировались в качестве самозанятых, 62 человека открыли ИП, еще один бизнесмен учредил ООО. Получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации предпринимательской деятельности 130 безработных граждан.

Наибольшее количество открывших свое дело – жители Всеволожского, Кировского и Бокситогорского районов.

С начала 2023 года зарегистрировали предпринимательскую деятельность уже 92 клиента службы занятости, 43 из них получили единовременную финансовую помощь от Биржи труда. В этом году по числу начинающих предпринимателей пока лидируют Кировский и Лужский районы.

«Граждане, открывающие свой бизнес, в первую очередь отдают предпочтение таким сферам деятельности, как предоставление косметических и парикмахерских услуг, торговля, перевозки грузов и пассажиров. На втором месте по популярности находятся строительные, бытовые услуги населению, пошив и ремонт одежды, доставка населению товаров и продуктов питания», – комментирует председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.