Запись в первый класс — на Госуслугах

Заполнить заявление можно по ссылке. Черновик заявления будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить».

Приёмная кампания по всей стране стартует 1 апреля. Госуслуги отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется приём заявок.

Для подачи заявления потребуются данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации, информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе, а также документы, подтверждающие право на льготы — их оригиналы нужно будет принести в школу, в личный кабинет придёт соответствующее уведомление.

Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня. В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок.

Уведомление об этом придёт в личный кабинет. В школу не по месту регистрации ребёнка зачислят, если останутся свободные места.

С 1 апреля подать заявления в первые классы школ Ленинградской области также можно будет на сайте Современное образование, в общеобразовательных организациях и в МФЦ региона.

Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru подача заявлений на прием в первый класс общеобразовательного учреждения Ленинградской области на 2023-2024 учебный год осуществляться не будет.