Живая находка в мусорном контейнере

К сожалению, иногда в мусоре попадаются совершенно шокирующие находки. Так, например, в минувший вторник на улице Суворова в Красном селе, при выполнении своих будничных обязанностей водитель спецтехники компании ООО “Ресурс АТЭ” обнаружил живой пушистый комок, который попал в кузов мусоровоза при погрузке отходов. Им оказалась морская свинка, которая, к счастью, подавала признаки жизни. Животное чудом выжило, ведь оно могло легко затеряться в массе мусора, которая, как известно, в кузове спецтехники спрессовывается. Грузчик, участвовавший в спасательной операции, решил оставить свинку себе, ей пришлось отработать полную рабочую смену с сотрудниками ООО “Ресурс АТЭ”, после чего она отправилась в свой новый уютный дом. "Свинку назвали Жора,он здоров и очень быстро освоился в новой семье" - новый хозяин поделился состоянием своего питомца.

Мы рады, что эта история смогла получить счастливый конец. Но нам очень грустно, что такие истории случаются в 21 веке. Как бы ни складывались обстоятельства, животному всегда можно легко найти подходящий дом через объявления в социальных сетях и на специализированных сайтах.