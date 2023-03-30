За социально значимыми услугами – на Госуслуги

«На федеральном портале Госуслуги жителям Ленинградской области доступны 90 массовых социально значимых услуг регионального и муниципального уровней онлайн», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Самые востребованные услуги в 2022 году — назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, прием лесных деклараций.

Популярность электронных услуг среди жителей области растёт. Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленинградской области – 91%. За год этот показатель увеличился на 5%.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в соответствии с указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».