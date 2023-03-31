Марафон «Время действий» для молодёжи

Регистрация продлится до 10 апреля на сайте проекта marathon.znanierussia.ru. Первые 6 тысяч зарегистрированных участников получат возможность посетить московскую площадку марафона, а для многомиллионной онлайн-аудитории будут организованы параллельные трансляции лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте. Марафон пройдет с 26 по 28 апреля в Центральном Манеже Москвы.

В основе концепции марафона лежит идея восприятия времени молодыми людьми «Время действий»: лекторы расскажут о возможностях для самореализации молодежи, помогут выбрать ориентиры и варианты действий, чтобы достигать своих самых смелых целей.

В числе наставников в этом году выступят Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Константин Хабенский, Евгений Касперский, Сергей Карякин, Хабиб Нурмагомедов и другие.