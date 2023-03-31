Марафон «Время действий» для молодёжи
Жители Ленинградской области могут стать участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые» общества «Знание», темой которого станет «Время действий».
Регистрация продлится до 10 апреля на сайте проекта marathon.znanierussia.ru. Первые 6 тысяч зарегистрированных участников получат возможность посетить московскую площадку марафона, а для многомиллионной онлайн-аудитории будут организованы параллельные трансляции лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в его сообществе ВКонтакте. Марафон пройдет с 26 по 28 апреля в Центральном Манеже Москвы.
В основе концепции марафона лежит идея восприятия времени молодыми людьми «Время действий»: лекторы расскажут о возможностях для самореализации молодежи, помогут выбрать ориентиры и варианты действий, чтобы достигать своих самых смелых целей.
В числе наставников в этом году выступят Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Федор Бондарчук, Валерий Гергиев, Константин Хабенский, Евгений Касперский, Сергей Карякин, Хабиб Нурмагомедов и другие.