Звезда для Героя
Высшую государственную награду Звезду Героя России вручили вдове штурмана сбитого вертолета Наталье Боровиковой. Указом президента России 16 марта 2023 года майор Алексей Боровиков удостоен звания Героя России посмертно.
Летчик-штурман Алексей Боровиков погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине 4 декабря прошлого года. Вертолет Ка-52 был сбит на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.
«За высшей государственной наградой – подвиги и спасенные жизни ребят из Ленинградской области. Алексей Юрьевич – пример настоящего Героя, защищавшего мирное небо страны. Боль утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы», - выразил соболезнования губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Высшую государственную награду вдове вручил командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал–лейтенант Олег Маковецкий, вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин передал грамоту родителям Героя.