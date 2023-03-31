Звезда для Героя

Летчик-штурман Алексей Боровиков погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине 4 декабря прошлого года. Вертолет Ка-52 был сбит на территории ЛНР прямым попаданием зенитной управляемой ракеты.

«За высшей государственной наградой – подвиги и спасенные жизни ребят из Ленинградской области. Алексей Юрьевич – пример настоящего Героя, защищавшего мирное небо страны. Боль утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы», - выразил соболезнования губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Высшую государственную награду вдове вручил командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал–лейтенант Олег Маковецкий, вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин передал грамоту родителям Героя.