Родословное древо объединяет семью

«Спроси архивиста»

В рамках Года знаний, объявленного губернатором Ленинградской области в 2023 году, архивисты Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге продолжают проведение акции «Спроси архивиста». В Гатчине в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна на очередной встрече вопросы задавали студенты и преподаватели Государственного института экономики, финансов, права и технологий, краеведы и жители Гатчинского района, занимающиеся поиском информации о родственниках для составления родословной.

В рамках встречи состоялось награждение участницы регионального конкурса «Архив будущего». Диплом за 3 место и памятный подарок вручили ученице Гатчинской школы №4 Марии Репиной за работу «Звенья архива – школьные музеи и краеведы».

Об архивной службе

Главный специалист Архивного управления Ленинградской области Елена Саврасова рассказала, что в Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге насчитывается более 3320 фондов, содержащих свыше 1 млн 299 тысячи дел за период с 1635 года (документы на шведском, финском, немецком языках) по настоящее время, в том числе более 1 млн 60 тысяч дел - документы по истории Ленинградской области с момента ее образования. Значительную часть фондов советского периода составляют документы исполкомов окружных, городских, районных советов и их отделов, поселковых, сельских советов.

Инфраструктура архивной отрасли Ленинградской области насчитывает 19 архивов. К ним относятся государственное казенное учреждение «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» (ГКУ ЛОГАВ) и 18 архивных отделов администраций муниципальных районов Ленинградской области, в том числе Гатчинского района. В фондах содержатся документы по основной деятельности районных органов власти, органов местного самоуправления, промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий, общественных организаций районов Ленинградской области за период преимущественно после 1944 года.

При составлении генеалогического древа, возможно, вы найдете полезную информацию там, где и не ждете – например, в приказе об увольнении или наградном листе. И тогда появится еще один недостающий пазл для определения направления дальнейшего поиска или понимания общей картины.

Это только на первый взгляд архивы комплектуются скучными бумагами. Много важной информации можно найти, например, в метрических, домовых и похозяйственных книгах. Бухгалтерские отчеты, приказы, доклады, ведомственные и партийные документы - вроде бы не интересны, но как показывает практика, спустя 50 лет они становятся очень востребованными в разных исследованиях, представляются на выставках.

Как найти информацию в архиве

Чтобы восстановить историю семьи, нужно узнать многое. С одной стороны, это интересный, затягивающий процесс. С другой, очень сложная, кропотливая работа, в первую очередь, того человека, который занимается этой историей.

Вырабатывать единый алгоритм действий по поиску информации в архиве сложно и не нужно. У каждого получается свой путь, исходя из имеющихся или отсутствующих документов, жизненного пути членов семьи. Блуждания по архивам могут занять уйму времени, поэтому наберитесь терпения.

Генеалогическое исследование предполагает, что вы сначала по крупицам собираете то, что знают члены вашей семьи: проводите опрос родных, близких и дальних родственников, разбираете домашний архив, просматриваете фотографии. Потом прорабатываете электронные базы данных на интернет-ресурсах. Если сведения о родных неполные, можно обратиться в отдел ЗАГС. Там помогут восстановить свидетельства о рождении, браке, смерти при подтверждении родства.

После получения основных данных можно продолжить поиск в государственных архивах.

Например, ищем деда-фронтовика. Возможная дата рождения есть, откуда он родом – известно, откуда призван – тоже. Но на электронных ресурсах его не найти. Откуда начинать поиск? Чтобы доказать, что это ваш дед, сначала предстоит получить сведения о его рождении. Затем сделать запрос в военкомат, откуда родственник призывался. В архиве Министерства обороны может найтись его личная карточка. И уже опираясь на эти документы, двигайтесь в изучении дальше.

Что касается записи актов гражданского состояния, то они хранятся на месте, в ЗАГСах, сто лет. По истечении ста лет актовые книги передаются в государственные архивы. После чего именно архивы уполномочены выдавать справки за этот период.

Как зарегистрироваться на портале архива Ленобласти, подскажет наглядная инструкция. Регистрация занимает всего пять минут. Чтобы подать запрос в архив, нужен паспорт заявителя и подтверждение родства с человеком, по которому делается запрос. Это связано с защитой персональных данных. Сведения, хранящиеся в архиве, не могут быть предоставлены посторонним лицам.

Вся информация по процедуре оформления запроса есть на сайте областного архива. И всегда помните: для удачного поиска в архиве обязательно нужно предоставить полный состав документов и указать все запрашиваемые сведения.

Если сомневаетесь, лучше сначала спросить, какие нужны документы, а потом отправлять запрос. Можно задать вопрос по электронной почте, можно просто позвонить. Есть отдел по запросам, который всегда на связи. Архивисты посмотрят регламенты и четко скажут, чего не хватает, что нужно дослать. Подготовка одной справки - кропотливая работа с большим количеством документов, может занять месяц. Причем, архивный документ для архивиста незыблем, в справке будет указано так, как написано в первоисточнике. Например, если какое-то слово не читается – значит, в этом месте будет указано «не читается». Даже если в архиве нет необходимых сведений, работник даст консультацию и подскажет направление дальнейшего поиска.

Запросы генеалогического характера исполняются платно. Например, если вам нужно получить выписку из домовой книги 1903 года, то эта услуга будет платной. С прейскурантом услуг можно ознакомиться на сайте архива.

Если требуется слишком много времени на запрос, архивисты пригласят заявителя в читальный зал для самостоятельной работы. Областной архив находится в Выборге в историческом здании, которое является шедевром архитектора Уно Ульберга.

Коротко о главном

Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге

Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Штурма, 1.

Адрес электронной почты: obl.archiv@mail.ru.

Сайт: archiveslo.ru/archives/logav/funds

Контактные телефоны: +7 (81378) 2-24-75, +7 (81378) 2-28-71

Как получить доступ к архивной информации?

- Написать в архив запрос;

- приехать в читальный зал;

- ознакомиться с электронными ресурсами, тематическими подборками архива.

Какую информацию можно запросить в архиве?

- Тематические запросы – запросы по определенной теме, проблеме, событию, факту. Об имущественных правах, биографического характера, генеалогического характера (установление родства, истории семьи, рода).

- Социально-правовые запросы – запросы о трудовом стаже и подтверждении его, запросы для назначения пенсии, а также все, что касается предоставления льгот: участие в войне, проживание в блокадном городе, репрессии, получение образования, государственные награды, производственная практика и так далее.

Бесплатные услуги архивов

- Бесплатно можно лично работать в читальном зале.

- Делать запросы (и получать на них ответы) социально-правового характера.

- Делать запросы на предоставление информации из органов ЗАГС.

Как подать запрос?

- Почтовым отправлением;

- в электронной форме через портал Госуслуг (социально-правовые запросы);

- в МФЦ (социально-правовые запросы);

- в электронной форме через личный кабинет на портале «Архивы Ленинградской области»;

- по электронной почте;

- на личном приеме в архиве.

Информация необходимая для исполнения запроса

- ФИО заявителя;

- почтовый адрес заявителя;

- фамилия родственника, о котором нужна информация;

- место рождения и проживания этого родственника;

- за какой период и какая информация требуется;

- документ, подтверждающий родственные отношения.

Кто может стать пользователем читального зала?

- Граждане РФ, иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет.

- Лица, не достигшие совершеннолетия, в сопровождении одного из родителей или его законного представителя.

Какие документы необходимо предъявить?

- Документ, удостоверяющий личность гражданина.

Как заказать архивные дела в читальный зал заранее?

- Обратиться в читальный зал для согласования даты визита и получения консультаций по телефонам: 8(81378)22475; 8(81378)22871.

- На портале «Архивы Ленинградской области» осуществить поиск необходимых дел, а затем подать требование.

- Заказать дела необходимо за три дня до визита, не более 20 дел и не более 200 листов.

Татьяна Можаева