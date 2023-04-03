Новый чат-бот для НКО создан в Ленобласти

Проект ресурсного центра Добровольчество Киришского района» «НКО Помощник» предлагает широкий спектр бесплатных сервисов для СО НКО и добровольческих объединений Ленинградской области.

Кроме чат-бота, проект окажет комплексную поддержку некоммерческим организациям ― 40 СО НКО станут участниками менторской программы: им помогут в регистрации на платформе «Добро.ру» и обучат информационному сопровождению социальных проектов. Сотрудники ресурсного центра предложат курсы по коммуникации с органами власти, дневные стажировки для руководителей некоммерческих организаций. В ежедневном режиме специалисты центра проведут бесплатные консультации и покажут мобильное ток-шоу «Полезный завтрак» для представителей НКО и добровольческих организаций с участием пресс-служб и СМИ.