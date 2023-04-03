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Сохраняется возможность удалить аккаунт на Госуслугах

В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале.

Рубрики:  Общество

Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ.

 Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета.

 Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии.