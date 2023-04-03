Сохраняется возможность удалить аккаунт на Госуслугах
В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале.
Рубрики: Общество
Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ.
Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета.
Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.