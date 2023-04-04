18 апреля в Ленинградской области стартует акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Акция запланирована в рамках традиционного всероссийского эко-марафона и является частью программы по созданию раздельного сбора отходов в соответствии с реализацией государственной политики в сфере обращения с отходами.

«Сегодня среднестатистический житель в год выбрасывает около 130 килограмм бумажных изделий различных типов. Большая часть таких отходов пригодна для вторичного использования, поэтому общественные организации, реализующие подобные проекты, делают важное и полезное для экологии дело. Надеюсь, жители Ленинградской области присоединятся к акции, и количество отходов, направляемых на полигоны, уменьшится пропорционально количеству переданной на переработку макулатуры», ― прокомментировала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Реализация проектов в сфере экологии в Ленинградской области осуществляется в рамках межотраслевой инициативы Правительства России «Экономика замкнутого цикла».

Вывоз макулатуры из каждого района области будет осуществляться согласно графику.

Завершится акция по сбору макулатуры 17 мая 2023 года. Активисты получат брендированные призы: ручки, значки, бейсболки, банданы, футболки или мешки для сменной обуви, деревья в горшках для самостоятельного выращивания.

Кроме того, за сданную макулатуру будут выплачиваться денежные средства.

У каждого зарегистрированного участника акции есть возможность при желании пожертвовать свою денежную премию на благоустройство новых районов Мариуполя и высадки там новых деревьев. Поездка в новый регион с гуманитарной помощью совместно с фондом Подари-Дерево планируется в апреле-мае 2023 года.

Акция проводится при поддержке Комитета Ленинградской области по обращению с отходами, Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области и проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф.

Акция проходит в рамках поддержки национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По нацпроекту к 2024 году на переработку должно направляться не менее 50% твердых коммунальных отходов.