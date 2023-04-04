Ленобласть увеличила финансирование соцконтрактов

«Ежегодно финансирование соцконтрактов увеличивается, в прошлом году на эти цели было направлено 309,4 млн рублей. Это связано с эффективностью меры поддержки – соцконтракт позволяет жителям повысить доход и выйти из категории нуждающихся, благодаря своему труду. С помощью поддержки от государства можно переобучиться и найти новую работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство», ― рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В 2022 году было заключено 2249 социальных контрактов, максимальная выплата по мере поддержки составляет 350 тысяч рублей. Получить помощь могут малоимущие, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Наибольшее число контрактов заключено для индивидуальной предпринимательской деятельности и поиска работы. В пятерку самых популярных направлений бизнеса по соцконтракту входят: сфера ремонта (одежда, обувь, оргтехника), индустрия красоты, организация питания, торговля и логистика.

Оценка эффективности социальных контрактов, заключенных и завершенных в 2022 году, показала прирост размера среднедушевого дохода получателей по направлению «Осуществление предпринимательской деятельности» в среднем на 242,6%.

Комитет по социальной защите населения активно консультирует жителей по мере поддержки в соцсетях, а также с помощью чат-бота в Телеграме.

Напомним, по решению Президента Владимира Путина с 2021 года федеральное софинансирование для оказания помощи гражданам в форме соцконтракта предоставляется всем регионам России. В июне 2022 года по итогам заседания президиума Госсовета глава государства поручил Правительству увеличить размеры выплат по мероприятиям социального контракта «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» и «Ведение личного подсобного хозяйства».