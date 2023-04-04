Перевод от незнакомца

Прежде чем радоваться «свалившемуся счастью», нужно проверить, действительно ли деньги поступили на счет. Поэтому для начала необходимо зайти в банковское приложение/интернет-банк и удостовериться, что на счете действительно пополнение. Единственное, что необходимо сделать, обнаружив на счете чужие деньги-это связаться с банком и сообщить о неожиданном поступлении средств. Никаких других действий совершать не нужно, в том числе не нужно самостоятельно отправлять поступившие деньги отправителю (тем более по указанным им реквизитам). В сложившейся ситуации разберется банк: оформит заявку на возврат средств отправителю и, произведя проверку, спишет поступившую сумму в пользу отправителя. Именно обращение в банк и следование банковской процедуре добровольного возврата ошибочно зачисленных средств убережет получателя денег не только от мошенников, но и позволит подтвердить свою добросовестность и порядочность для возможных судебных разбирательств.

При переводе за правильность введенных реквизитов всегда ответственность на отправителе и, если данные по какой-то причине введены неверно и деньги ушли не туда, фактический получатель не несет за это ответственности, поскольку никак не мог повлиять на эту ситуацию. Однако полученные деньги ни в коем случае нельзя тратить и считать своими-это не подарок. Оставив деньги себе и не сообщив в банк о таком переводе, можно стать участником судебного разбирательства о неосновательном обогащении (присвоении чужих средств). Деньги придется вернуть, а также оплатить судебные издержки.

Ошибиться в переводе (из-за ошибки в реквизитах, номере телефона получателя или из-за технического сбоя) возможно. В редких случаях из-за спешки/невнимательности отправителя деньги действительно могут уйти не туда, но происходит это не слишком часто. Гораздо чаще под предлогом ошибочного перевода скрываются действия мошенников. Наиболее частые ситуации:

1. СМС из банка о переводе или уведомление о пополнении счета от мобильного оператора может оказаться фейком, рассылаемом мошенниками с подменных номеров. При этом сообщение о зачислении может быть очень похоже на банковское или от оператора сотовой связи (схожий номер, привычный текст сообщения). Отправитель обычно сразу же связывается с «получателем» платежа и просит вернуть ошибочно зачисленные средства. Суммы перевода в этом случае чаще всего небольшие (не более 1-2 тысяч рублей, чаще-меньше 1 тысячи). Получатель «возвращает» перевод, не удостоверившись в действительности их получения.

2. Деньги действительно поступают на счет и отправитель рассчитывает на порядочность получателя или угрожает (судом, правоохранительными органами и т.п.), требует перечислить полученные деньги на указанный отправителем счет. Следовать таким просьбам и угрозам нельзя. Единственное верное решение-сообщить о случившемся в банк. Вариантов развития событий в противном случае может быть несколько:

- если поддаться на уговоры и перечислить полученную сумму по указанным реквизитам, это не мешает отправителю оспорить свой перевод в банке. В дальнейшем свою правоту придется доказывать в суде. Поскольку часто в таких схемах указывается сторонний счет для возврата, поступившие от незнакомца деньги будут считаться присвоенными, возврат доказать не удастся и получателю придется заплатить дважды.

- в ряде случаев просьба вернуть деньги на указанный счет-втягивание в противозаконную схему: мошенник через перевод от вас запутывает следы по переводу уже похищенных у кого-то средств или реквизиты для «возврата» с уже «запятнанной» репутацией (использовались в мошеннических схемах). Случается, что номер карты получателя (ввиду утечки данных карты) размещен мошенником на фишинговом сайте. Поступление средств может быть оплатой за товар от обманутого покупателя. Получатель, «возвращая» деньги мошеннику, формально становится его сообщником, помогая выводить ему эти деньги. Обманутый покупатель будет считать мошенником именно получателя платежа и доказывать обратное придется самостоятельно.

Даже если отправитель разрешает оставить на своем счете часть суммы в виде вознаграждения «за неудобство», никогда не нужно на это соглашаться и переводить полученные деньги в неизвестность. Если отправитель (или «представитель банка») просит код из СМС или push-уведомления якобы для отмены трансакции по зачислению-не нужно этому верить и всегда следовать правилу никогда не сообщать пароли и коды третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Главное-не поддаваться на уговоры, не совершать любые операции по счету под давлением и в спешке, а об ошибочном поступлении денег сообщить в свой банк. Все подобные вопросы нужно решать с банком, а не с незнакомцем. Если есть признаки, что банковская карта скомпрометирована (произошла утечка данных карты), ее лучше перевыпустить.

Дополнительно:

А что делать, если отправитель платежа не указан (платеж не от физического лица). В этом случае также необходимо обратиться в свой банк об ошибочном переводе (подав заявление в отделении банка или онлайн, обратиться в службу поддержки банка). Есть определенный риск, что кто-то оформил на вас микрозайм и подача заявления об ошибочное зачислении- дополнительное подтверждение того, что займ не оформлялся. Банк может предоставить данные об отправителе (МФО) в расширенной выписке со счета. Далее необходимо подать жалобу в МФО (что договор займа не оформлялся и требование об исключении этих данных из кредитной истории), а также следует подать жалобу в Центробанк, Роспотребнадзор, а также в полицию/прокуратуру. Большинство обращений можно подать электронно через интернет-ресурс госорганизации. Важно: если представитель МФО просит сообщить коды/пароли или иные данные-сообщать их не следует, даже если они для «отмены» займа. И, разумеется, не нужно тратить полученные деньги.





#ПРОфинансы