С 15 апреля в Ленобласти стартует традиционная весенняя охота

В первой, южной, зоне охота на гуся, селезня утки открывается с третьей субботы апреля сроком на 10 дней, в этом году — с 15 по 24 апреля, охота на вальдшнепа, глухаря и тетерева — с четвертой субботы апреля также сроком на 10 дней — с 22 апреля по 1 мая.

Во второй зоне охота на гуся, селезня утки начинается в четвертую субботу апреля — с 22 апреля по 1 мая, на вальдшнепа, глухаря и тетерева — с 29 апреля по 8 мая. Весенняя охота с подсадными утками начинается в первой зоне с 15 апреля и длится 30 дней, во второй — с 22 апреля также сроком на 30 дней.

К первой, южной, зоне относится: Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Тосненский районы Ленинградской области.

К северной — Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Для охоты в общедоступных охотничьих угодьях, нужно иметь: охотничий билет, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на ношение и хранение оружия.

Оформить все разрешительные документы можно лично в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, у сотрудников комитета в районных и в электронной форме на портале Госуслуг.

Подробности на сайте комитета по животному миру.