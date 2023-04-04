В Ленинградской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Мероприятие пройдет в каждом районе Ленинградской области. На ярмарке будут представлены вакансии более чем ста предприятий региона, в том числе Пикалевский цемент, Тихвинский вагоностроительный завод, БЭМП, Кингисеппский машиностроительный завод, племенной завод «Бугры», Выборгский судостроительный завод, Всеволожский крановый завод, Сбербанк России, кондитерская фабрика «Нева», завод «Буревестник», Курчатовский институт, Русджам Стеклотара Холдинг, Петербургская сбытовая компания и другие.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников — это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами, ознакомиться со всем спектром государственных услуг в сфере занятости, а также получить консультации по профессиональной ориентации и профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Работодатели же смогут презентовать свое предприятие и рассказать о карьерных возможностях потенциальным сотрудникам», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарку предложениями работодателей со всех регионов.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центра занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.