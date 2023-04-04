Выход на лёд опасен!

Чтобы избежать беды на водных объектах в период ледохода и весеннего паводка, необходимо соблюдать самые простые правила безопасности :

- не выходить в весенний период на водоемы, не проверять прочность льда на водоеме ударом ноги;

- не переходить водоем в запрещенных местах, в которых установлены соответствующие запрещающие знаки;

- не переправляться через реку при типичных признаках непрочности льда (треск, прогибание, появление воды на поверхности льда), в период ледохода;

- не подходить близко к реке в местах затора льда;

- не стоять на обрывистом берегу;

- не приближаться к ледяным заторам, не отталкивать льдины от берегов и не ходить по ним;

- не кататься на плавающих льдинах, самодельных плотах, автомобильных камерах;

- не перегибаться через перила и другие ограждения, когда наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала.

Уважаемые родители!! Напомните эти простые правила вашим детям и не оставляйте детей без присмотра у водоема!!! Безопасность жизни ваших детей - в ваших руках!

Если вы провалились под лед: не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание, сбросьте тяжелые вещи, переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет течение, чтобы вас не затянуло под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь лечь грудью забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к берегу.

Выбравшись на берег, снимите и отожмите всю одежду, потом снова наденьте её, если нет сухой одежды, и как можно быстрее, чтобы не замерзнуть, добирайтесь до ближайшего теплого помещения. Оказавшись в помещении, переоденьтесь в сухую одежду, согрейтесь, выпейте теплый напиток, но не спиртное, и обратитесь за медицинской помощью, даже если вам кажется, что купание в ледяной воде обошлось без последствий.

Если на ваших глазах кто-то провалился под лед: НЕМЕДЛЕННО сообщите о происшествии по телефону «112» - Единая служба спасения .

Гатчинское отделение Центра ГИМС





Фото freepick.com

ГУ МЧС России по Ленинградской области