В Пудости и Войсковицах отремонтируют почтовые отделения

В 2023 году Почта России и Правительство Ленинградской области отремонтируют 10 почтовых отделений в Выборге, посёлках Пудость, Толмачёво, Кирпичное, Войсковицы, Аннино, а также в деревнях Борисова Грива, Разбегаево, Скреблово и Лопухинка.

Соглашение о модернизации и ремонте сельских отделений генеральный директор Почты России и губернатор Ленинградской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 г. Программа предполагает не только ремонт почтовых отделений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях Ленинградской области. Ремонтные работы запланированы в первом полугодии 2023 г.

«Инфраструктура почтовых ведомств складывалась столетиями, но в наше время работа почты невозможна без современных технологий. Именно поэтому важно не просто отремонтировать почтовые отделения, но и обеспечить доступ жителей к порталу Госуслуг и другим современным цифровым сервисам. Особенно это важно для удаленных населенных пунктов», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

«Ленинградская область – первый в России регион, который оперативно включился в реализацию паритетной программы по ремонту почтовых отделений. В обновлённых отделениях можно будет подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Отделения станут доступнее для маломобильных людей: здесь появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала. Почтовые отделения должны обеспечивать высокий уровень комфорта для наших клиентов», — комментирует директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебреников.