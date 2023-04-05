Злата Осокина – призёр международных соревнований
Первые в истории отечественного спорта международные соревнования по спортивной акробатике, спортивной аэробике, спортивной и художественной гимнастике «Игры вызова легенд» прошли в Екатеринбурге.
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За награды боролись две с половиной тысячи юных атлетов из России и 12 стран. Ленинградскую область на соревнованиях представляла гатчинская спортсменка Злата Осокина, которая выступала в составе юниорской сборной России по спортивной гимнастике. По итогам соревнований команда завоевала золото.
В личном зачете Злата Осокина стала победительницей в опорном прыжке и выступлении на бревне, серебряным призером в многоборье и вольных упражнениях.
Тренируется гимнастка под руководством старшего тренера сборной команды Ленинградской области по спортивной гимнастике Марины Стяжкиной.
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