Злата Осокина – призёр международных соревнований

За награды боролись две с половиной тысячи юных атлетов из России и 12 стран. Ленинградскую область на соревнованиях представляла гатчинская спортсменка Злата Осокина, которая выступала в составе юниорской сборной России по спортивной гимнастике. По итогам соревнований команда завоевала золото.

В личном зачете Злата Осокина стала победительницей в опорном прыжке и выступлении на бревне, серебряным призером в многоборье и вольных упражнениях.

Тренируется гимнастка под руководством старшего тренера сборной команды Ленинградской области по спортивной гимнастике Марины Стяжкиной.