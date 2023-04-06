Более 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Старт регистрационной кампании конкурса был дан 4 апреля.

«Главный принцип «Лидеров России» – никакого блата. За пять лет все к этому уже привыкли. Спасибо Наблюдательному совету за активное участие в работе. И хочу поблагодарить новых коллег, которые согласились войти в состав Наблюдательного совета. Радует, что среди победителей и финалистов «Лидеров России» уже много больших начальников: четыре губернатора, восемь мэров, в том числе городов-миллионников, заместители федеральных министров, региональные министры, руководители высокого уровня государственных и частных компаний», – обратился к Наблюдательному совету первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Конкурс «Лидеры России» стартовал в пятый раз. В этом году организаторы отошли от концепции отраслевых треков. У участников будет возможность обратить на себя внимание отраслевых министерств, корпораций, бизнеса, описав свой опыт на этапе «Управленческие решения».

Каждый из 89 субъектов России предложит конкурсантам социально значимые задачи для обсуждения в региональных командах. Так, главы субъектов получат новые интересные идеи для решения местных актуальных вопросов, а лидеры смогут попрактиковать свои компетенции на прикладных, важных для России кейсах и сделать максимум, чтобы принести пользу родному региону. По результатам регионального этапа отсева участников не будет – все, кто выполнит предложенное задание, будут допущены в следующий этап, а лучшие конкурсанты получат дополнительные баллы в рейтинге очных мероприятий.

Участники конкурса, представляющие один регион, объединятся и поработают над решением реальной задачи субъекта. Иностранцам и тем россиянам, кто проживает за границей, будет предложено поработать над заданиями, связанными с укреплением интересов страны в международном пространстве.

В пятом конкурсе «Лидеры России» обновится и система оценки участников, во избежание «натренированности» конкурсантов на конкретные задания традиционно изменится набор предлагаемых тестов на дистанционных этапах.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов ― грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще ― карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.