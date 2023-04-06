«ДР Арины Р»

В апреле – день рождения у самой известной нянюшки России, и музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино созывает гостей. В этот день откроется выставка «Арина Родионовна – кладезь русской души» от фонда «Мастер Класс», посвященная образам Арины Родионовны и персонажам пушкинских сказок.

В Выставочном зале музея с 14.00 до 16.00 гостей ждут разнообразные мастер-классы. Каждый найдет занятие по душе: сделает обережную куклу, создаст картину в технике «шерстяная акварель» или «Аленький цветочек» в технике канзаши. Проведут мастер-классы волонтеры Школы третьего возраста.

В 14.30 во дворе музея учащиеся кобринской школы исполнят народные частушки, а настоящая Арина Родионовна расскажет о своей жизни.

Каждый час в музее пройдет тематическая экскурсия «В гостях у нянюшки», а на улице дети смогут принять участие в литературном квесте.

Завершит праздник игровая хороводная программа во дворе музея в 15.00: народные танцы, игры и песни наполнят радостными эмоциями этот весенний день.