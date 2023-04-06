История театральной жизни посёлка Сусанино

Этот поселок ведёт свою летопись от бывшей дачной местности «Малая Ковшовка», получившей своё название от существовавшей здесь старинной деревни Малая Ковшовка (или Малое Ковшово), ранее входившей в состав Красницкого удельного имения. В 1903-1904 году заботами первых дачевладельцев на Царскосельской железной дороге была открыта железнодорожная станция Малая Ковшовка, в год празднования 300-летия дома Романовых, в 1913 году переименованная в станцию Сусанино, в честь русского национального героя Ивана Сусанина.

О том, как проходило развитие Сусанинской дачной местности в дореволюционный период, можно написать целую книгу. Мне же хочется вспомнить о культурно-просветительных истоках, заложенных без малого 115 лет назад, рассказать о том, как проводили время дачники и постоянные обитатели этой местности.

Любительская труппа артистов

Светская жизнь не баловала сусанинцев разнообразием мероприятий, поэтому по опыту соседних дачных местностей и прежде всего обширного дачного поселка Вырица еще в 1908 году в Малой Ковшовке образовалась любительская труппа артистов из числа интеллигенции, станционных служащих и некоторых крестьян. Театрального здания ещё не было, и представления разыгрывались на летних площадках во дворах и садах частных дач. Большую заботу о культурной среде проявляло образованное в 1907 году Общество благоустройства дачной местности «Малая Ковшовка».

По воспоминаниям старожилов, примерно с 1910 года спектакли устраивались во дворе дачи, расположенной недалеко от железнодорожной станции. Владелец большого двухэтажного особняка, украшенного башней и верандами, железнодорожный служащий, личный почётный гражданин Матвей Степанович Кузьмин разрешил использовать для репетиций, хранения костюмов и реквизита веранду и две комнаты на первом этаже своей дачи. По крайней мере, именно здесь летними сезонами 1911-1912 годов было разыграно несколько представлений, в которых также участвовали вырицкие артисты. По рассказам старожилов, организатором театральной деятельности в этот период был некий господин Шобенко. Устраивались в дачной местности и детские праздники. Этот оригинальный особняк, ставший в советское время многоквартирным домом на 8-й линии, напротив полотна железной дороги, хорошо помнят местные жители. Он уничтожен пожаром в 2018 году.

Строительство театра

Театральное дело развивались довольно успешно и не осталось незамеченным. В 1912 году Общество благоустройства (председатель – Ф.Ф. Федотов) выступило с предложением начать сбор пожертвований на строительство отдельного здания для театра. Первыми внесли взносы на доброе дело местные дачевладельцы Иван Адамович Лукконен, Алексей Степанович Андросов, Матвей Артемьевич Макаров, Александр Степанович Гаврилов, Иван Антонович Эйсман и другие.

В Центральном государственной историческом архиве Санкт-Петербурга хранится дело «о рассмотрении проекта летнего театра в пос. Ковшовка при ст. Сусанино Царскосельского уезда», 1913-1914 годов, к которому приложены чертежи.

Пока шло строительство, театральная жизнь в поселке не угасала даже зимой. Так, 29 декабря 1913 года Сусанинское Общество благоустройства организовало «блестящий» вечер. «Нарядный зал Шобенко был переполнен празднично настроенными ковшовцами, – сообщала в информационной заметке уездная газета «Жизнь Царскосельского уезда». – Труппа артистов, составленная исключительно из Ковшовских дачников их талантливым импрессарио П.П. Заи, дружно разыграла веселый фарс «Превосходный тесть», а затем танцы до 3 час. ночи. Среди нарядной публики бесспорно являлась общепризнанной царицей бала г-жа Заи в восхитительном платье морской волны, отделанным золотыми кружевами, цветы и конфетти продавала жена председателя Общества благоустройства, оживление вносила ковшовская молодежь».

Торжественное открытие нового театра состоялось в мае 1914 года. Деревянное здание располагалось в поселке на 4-й линии и было типичным для того времени. Зрительный зал был рассчитан на 200 мест. Тогда же труппу сусанинских артистов-любителей возглавил учитель Ковшовской приходской школы, псаломщик местной церкви Иван Мухин.

В 1915 году в театре прошел, видимо, первый в этих местах сеанс «немого» кинематографа.

Разнообразным был здешний репертуар. Летом 1915 года сусанинцы смогли посмотреть четырехактную драматическую пьесу Сергея Найденова «Авдотьина жизнь». Ставились комедии, водевили и траги-фарсы. В праздничные дни приглашался для выступления военный Царскосельский оркестр.

Культурная жизнь после революции

После Октябрьской революции деятельность театра была практически свёрнута и возобновилась, примерно, в середине 1920-х годов. В газетных сообщениях Сусанинский театр, расположенный рядом с поселковым Советом (в 1933 году – председатель Неллис) упоминается несколько раз, например, в связи с его радиофикацией. Основными зрителями были тогда учащиеся местной школы-семилетки и молодежь.

Среди активистов культурно-просветительной деятельности в поселке этого периода известен секретарь Сусанинской территориальной партийной организации, член партии большевиков с 1918 года Виктор Васильевич Кузьминский, бывший краснофлотец Балтики. Он сумел сплотить вокруг учреждения культуры немало местных жителей. В клубе работали несколько кружков, спортивная секция, имелся хор, проходили политинформации и устраивались праздники. По традиции, сильным был драматический кружок. Сусанинцы участвовали в смотрах художественной самодеятельности, часто выступали в других учреждениях культуры. Силами местной молодежи создали оркестр народных инструментов.

Значительную помощь в организации культурно-массовых мероприятий в поселке оказывал в конце 1920-х годов заведующий Ковшовской сельской избой-читальней Михаил Адамович Лембинен. В проведении политинформаций, подписных кампаний и красных дат календаря принимал участие старейший письмоносец Сусанинского почтового агентства Матвей Иванович Янус, обслуживавший окрестные колхозы.

Тапёр театра Борис Плисов

В 1999 году тогдашний директор Сусанинского Дома культуры, руководитель Совета ветеранов Клавдия Дмитириевна Ворожейкина, с которой я хорошо был знаком, узнав о том, что я собираю сведения по истории поселка, сообщала мне о проживающем в Петербурге местном старожиле, 92-летнем Борисе Васильевиче Плисове, который в двадцатых годах работал в Сусанинском театре тапёром. В 2000 году я написал письмо по указанному адресу и получил ответ от его дочери Галины Борисовны:

«Уважаемый Андрей Вячеславович! Пишет Вам дочь Бориса Васильевича – к сожалению, Вы упустили время, и он сейчас в таком тяжёлом состоянии, что ответить на Ваши вопросы не может. Но я постараюсь ответить, он кое-что мне сумел сказать…

Папа родился в 1907 году. С 1915 года его родители стали жить в Сусанино, отец был портным, мать – домохозяйка. Папа еще помнит старый театр, куда бегал мальчишкой. В молодые годы он работал тапёром в поселковых театрах в Сусанино и Вырице. Играл на пианино во время демонстрации немых фильмов и на танцах. Об этом сохранилось удостоверение Сусанинского поселкового совета от 6 января 1929 года за №342, в котором сообщается, что Плисов Б.К. действительно состоял при Сусанинском кинотеатре с 1926 по 1928 год в качестве пианиста. Документ заверен подписями и печатью. В это время папа зарабатывал на временных работах: статистом на «Ленфильме», тапёром в Сусанино и Вырице, осветителем в Ленинградском театре музыкальной комедии, готовясь к поступлению в вуз…»

В том же году, как мне сообщила К.Д. Ворожейкина, блокадник, участник Великой Отечественной войны Борис Васильевич Плисов скончался.

Позднее я нашел в «Красной газете» за 1927 год упоминание об организации в Сусанинском театре «молодежного оркестра» и об его активистах, местных комсомольцах: А. Тамми, И. Кэбине, Г. Неллисе, Б. Плисове и других.

В марте 1938 года районная газета «Красногвардейская правда» информировала читателей о том, что сусанинцы остались без театра:

«В поселке Сусанино был театр, где ставились спектакли и киносеансы, устраивались вечера. Из-за отсутствия ремонта здание театра пришло в ветхость, крыша стала сильно протекать, стены покривились.

Ревкомиссия поселкового совета еще в мае прошлого года поставила перед председателем совета вопрос о необходимости срочного ремонта театра, но никаких мер в этом отношении председатель не принял. А 19 января 1938 года в театре обрушилась крыша. К счастью, дело обошлось без человеческих жертв. Теперь на ремонт надо потратить значительно больше средств, чем требовалось раньше».

После этого печального события театральная деятельность в поселке Сусанино прекратилась…

Впрочем, в наши дни в Сусанинском культурно-досуговом центре создан любительский театр «Добрые сердца», которому в этом году исполнилось 10 лет.

Андрей Бурлаков